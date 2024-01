Palermo, caos in centro: un uomo distrugge i vetri delle auto VIDEO

Spaccati i parabrezza di una decina di macchine

PALERMO – Momenti di paura in pieno centro storico a Palermo. Un uomo, originario del Bangladesh, ha distrutto i vetri di una decina di automobili parcheggiate in via Ugo Antonio Amico, una traversa di via Maqueda.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un diverbio con alcuni ambulanti della zona e poi ha utilizzato una spranga di ferro per distruggere i vetri delle auto. Danneggiato anche un furgone che era in marcia. Sul posto polizia e carabinieri, che sono subito giunti sul posto e hanno fermato l’uomo.