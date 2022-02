Caos cantieri a Palermo, crisi per i commercianti: così chiuderemo

Tre diverse zone della città ma problemi della stessa natura

PALERMO – Tre commercianti, tre diversi quartieri di Palermo, un problema in comune: l’incertezza della durata dei lavori pubblici che minaccia la sopravvivenza delle loro attività. Nel capoluogo siciliano, medi e piccoli imprenditori già messi in ginocchio dalla pandemia e dal caro bollette devono fare i conti con i cantieri senza fine che li tengono in ostaggio.

La chiusura del ponte Corleone, decisa per motivi di sicurezza il 23 dicembre scorso, mette a dura prova il traffico in uscita da Palermo e danneggia pesantemente gli affari del noto bar Baby Luna: “C’è chi rimane in coda per mezz’ora e non si ferma, c’è chi ha cambiato percorso per non rimanere bloccato sul restringimento – spiega Monica Fiore, amministratrice dell’attività – Abbiamo avuto un calo di fatturato pari al 70 per cento”. E nessuno ancora sa quando e se inizieranno i lavori.

Non va meglio al mercato delle pulci, inaccessibile da più di due mesi a causa delle forti piogge che hanno fatto straripare il fiume Papireto. Qui non si vedono né turisti né clienti da prima delle feste natalizie. “Ci stanno creando delle difficoltà serissime – racconta Luciano Ienna, commerciante – e ne stiamo pagando le conseguenze”.

Ma c’è chi di avventori non ne vede da molto più a lungo e per questo rischia di fallire, come il proprietario del bar Sicilia Gianfranco Palumberi, che da ben sette anni attende che i lavori dell’anello ferroviario siano completati: “I cantieri dovevano essere chiusi nel 2017 ma ancora non si vede la fine. Avevo 15 dipendenti e siamo rimasti in quattro. La mia attività esiste da 60 anni e oggi è a un passo dalla chiusura. Tutti i nostri sacrifici sono svaniti per un trenino”.

