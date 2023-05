Palermo, campi di Torretta seminati: ecco il centro sportivo

Il video con gli aggiornamenti dei lavori

PALERMO – Proseguono senza sosta i lavori di costruzione del centro sportivo del Palermo a Torretta, a pochi chilometri dal capoluogo siciliano. Gli edifici sono sempre più definiti e adesso si possono anche iniziare ad intravedere proprio i primi campi di calcio. I rettangoli di gioco sono stati interamente seminati alcuni giorni fa e tra non molto l’erba sarà ben visibile e pronta per essere “calpestata”. Il club di viale del Fante, che dalla prossima stagione vuole puntare in alto, si prepara ad avere una vera e propria casa rosanero.

Giovanni Gardini, amministratore delegato dei rosa, alcuni giorni fa durante un’intervista si è anche soffermato sul centro sportivo: “È il punto di partenza di un certo sviluppo per quelle che sono le strutture che deve avere una società di calcio che vuole essere all’avanguardia. Quindi questo cambierà la vita completamente alla parte sportiva perché avranno la possibilità di viverci quotidianamente e quindi ci metterà nella condizione di poter supportare come si deve, e migliorare ancora di più la qualità delle necessità della parte sportiva. I campi saranno pronti quest’estate e quindi da questa estate in poi potremmo valutare e vedere quotidianamente i nostri calciatori, i nostri allenatori, poter utilizzare questa nuova struttura che sarà sicuramente una struttura all’avanguardia per una squadra di calcio come il Palermo”.