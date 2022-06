Palermo, cibo e pesce sudici: sequestro al ristorante, multa salata

Oltre 250 chili di merce in pessimo stato di conservazione

PALERMO – Blitz dei carabinieri del Nas. In un ristorante cinese al civico 58 di via Lincoln i militari del Nucleo anti sofisticazione hanno trovato 95 di prodotti ittici e 165 di carne “insudiciati ed in

cattivo stato di conservazione”.

Una parte non era ancora eviscerata e secondo gli investigatori era stata macellata clandestinamente. Alla titolare, una donna cinese residente a Palermo deferita in stato di libertà, è stata contesta la mancanza di tracciabilità dei prodotti, l’assenza della registrazione sanitaria del locale cucina in carenti condizioni igieniche, e la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo.

Le sono state elevate sanzioni per 7.500. L’intervento di Palermo fa parte di un’operazione a livello nazionale. Questi i numeri: 1.155 ispezioni, irregolarità in 506 strutture (pari al 43% circa degli obiettivi

controllati), 490 persone segnalate all’autorità sanitaria e giudiziaria, 700 tonnellate di prodotti alimentari sequestrati per un valore di 600 mila euro.