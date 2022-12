Palermo Classica, artisti illustri: al via il festival

Il Festival quest’anno vedrà all’interno del suo cartellone ben 14 concerti e la stagione assume un nuovo format

Prende il via Palermo Classica Winter Season con Ivo Pogorelich uno dei più importanti pianisti di livello internazionale. Il Festival si afferma sempre più internazionale con grandi nomi del mondo della musica classica, giunta al suo settimo anno grazie alla presenza nel cartellone di artisti di spessore e vincitori di Premi in tutto il mondo. Pogorelich torna a Palermo dopo quattro anni per la Stagione invernale, con un programma interamente dedicato a Fryderyk Chopin. Appuntamento il 4 dicembre alle ore 19.15 presso l’Auditorium San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza n.28.

Il Festival quest’anno vedrà all’interno del suo cartellone ben 14 concerti e, differenza delle scorse edizioni, la stagione assume un nuovo format che contempla un calendario che sarà suddiviso in due settori. Il primo, come da tradizione, vedrà i concerti dedicati al solo pianoforte la domenica pomeriggio alle ore 19.15, mentre il secondo sarà dedicato alla musica da camera e verrà proposto il giovedì sera alle ore 21.00. L’intero programma consta di 14 appuntamenti che si svolgeranno dal 4 dicembre 2022 al 16 aprile 2023.

Ivo Pogorelich in tour suonando per l’inaugurazione di varie stagioni concertistiche come quella del Palau de la Musica di Barcellona, Megaron di Atene, Bulgarian Hall di Sofia, Palma di Maiorca, Belgrado, e questo fine settimana a Palermo, dichiara della nostra città e del programma che svolgerà durante la sua esibizione per Palermo Classica “ di Palermo ricordo la visita alla Cappella Palatina che mi ha molto impressionato, è uno dei momenti che mi resteranno sempre impressi nella memoria, il senso di religiosità universale espresso in modo così raffinato, l’elegante sfarzo, sono espressione di una grande visione resa architettura.

Durante il concerto suonerò opere di Chopin, il mio prossimo Cd è dedicato a lui, ed in particolare il programma prevede la Polonaise, Fantasia, Berceuse, Barcarolle, brani complessi per il pianista, ma godibilissimi per gli ascoltatori, e poi i Sei Momenti musicali di Schubert, capolavori immortali, scritti da entrambi i compositori nelle fasi avanzate delle loro parabole creative. Tra i mie programmi futuri, a fine dicecmbre, partirò per un lungo tour in Giappone, Cina e Corea e poi nuovamente in Italia per Rachmaninov 2 con la Filarmonica Toscanini e tanti altri concerti in Europa. La musica è il leit-motiv della mia vita, ma apprezzerò sicuramente anche la buona cucina e il mare della Sicilia”.



Grazie alle sue interpretazioni anticonvenzionali e alla tecnica straordinaria e innovativa, Ivo Pogorelich ha intrapreso una fitta e fortunata carriera internazionale che prosegue ancora oggi e che lo ha portato a suonare con i Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, London e Chicago Symphony Orchestra, New York e Los Angeles Philharmonic, Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Nel mese di dicembre, all’interno del cartellone di Palermo Classica Winter, ci saranno altri due appuntamenti che vedranno protagonisti artisti di notevole spessore internazionale: il 15 dicembre il duo recital per violino e pianoforte dei fratelli Troussov ed il 23 dicembre il pianista russo Alexander Yakovlev, vincitore di 30 primi premi e più di 50 premi in concorsi pianistici internazionali.

Tutte le info sul link www.palermoclassica.it/winter22-01/ . Gli abbonamenti che partono da un minimo di € 46,00 ad un massimo di € 148,00 sono acquisibili presso:

