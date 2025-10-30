Palermo, con il monopattino in zona vietata: fermato aggredisce gli agenti

Protagonista della violenza un 40enne

PALERMO – Due agenti della polizia municipale sono stati aggrediti da un uomo di 40 anni che percorreva la zona pedonale di via Maqueda a Palermo con il monopattino e senza indossare il casco.

Gli agenti lo hanno bloccato, hanno chiesto i documenti e gli hanno fatto notare che nella zona pedonale è vietato transitare anche con monopattini, con bici e motorini elettrici. L’uomo si è tolto la maglietta e ha aggredito i due agenti che sono finiti in ospedale al Policlinico.

L’aggressore ha scaraventato un agente contro il muro nei pressi della farmacia provocandogli delle lesioni al viso, alla spalla e alla testa. Poco dopo è nato uno scontro con altri agenti della polizia municipale che sono arrivati in soccorso del collega. L’uomo à stato portato in caserma in via Ugo La Malfa.

Colucciello: “Gli agenti non stanno a guardare”

“Non è la prima volta che gli agenti della Polizia Municipale di Palermo vengono aggrediti da soggetti che utilizzano il monopattino in Centro storico. Si è già verificato qualche settimana fa ai Quattro Canti, si verifica nuovamente oggi a segno del fatto che non è assolutamente vero che la Polizia Municipale rimane a guardare. Piuttosto “prende anche gli schiaffi” per garantire il rispetto delle regole”. Lo dichiara il comandante della Polizia Municipale di Palermo Angelo Colucciello.