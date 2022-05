Palermo, Conte firma il via libera per la lista del M5S

Questa mattina l'incontro tra il leader del movimento e il consigliere comunale Randazzo

PALERMO – “Stamattina a Roma nella sede M5S di Via Campo Marzio ho incontrato il Presidente Giuseppe Conte e la vice Presidente Paola Taverna per ricevere come rappresentante della lista di Palermo i documenti e la liberatoria ufficiale all’utilizzo del contrassegno del MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni comunali di Palermo”. Lo dice il consigliere comunale del M5s a Palermo Nino Randazzo.