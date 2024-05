Palermo, controlli nella movida: locali sequestrati e multe per 14mila euro

Numerose le norme del regolamento movida violate dagli esercenti

PALERMO – Gli agenti della polizia municipale di Palermo hanno effettuato i controlli nei luoghi della movida. I controlli sono stati finalizzati al contrasto in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nel rispetto delle norme del regolamento movida.

Gli agenti, intervenuti in via Roma/piazza San Domenico, via Ricasoli/La Lumia e via Dante/piazza Castelnuovo, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 7.690 bevande alcoliche in contenitori di vetro, 3.899 bevande alcoliche in lattina e 1 locale, perché abusivo. Sanzioni per quasi 14 mila euro.

I controlli

In via Roma/piazza san Domenico un esercizio commerciale è stato sequestrato perché privo dei requisiti e dei titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali. All’atto del sopralluogo, il titolare effettuava la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dopo le ore 22.

Gli agenti hanno sequestro il locale e tutte le bevande alcoliche e superalcoliche detenute all’interno dello stesso 4.052 bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e 1.124 bevande alcoliche in lattina.

Contestazioni applicate

Verbale di 50 euro per la vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro oltre le ore 22; verbale di 3mila euro perché sprovvisto della prescritta SCIA per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati; verbale di 3mila euro.

Altra constatazione di 5mila euro perché sprovvisto della prescritta SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande. Immediata la chiusura dell’attività con apposizione dei sigilli.

I sequestri

Anche in via Ricasoli/La Lumia il titolare effettuava la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattina e la vendita per asporto di bevande alcoliche oltre le ore 22.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro cautelare amministrativo di tutte le bevande alcoliche e superalcoliche detenute ai fini di vendita all’interno del pubblico esercizio: 1.939 bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e 1.156 bevande alcoliche in lattina.

Al titolare è stato elevato un verbale di 50 euro perché effettuava la vendita di bevande in contenitori in vetro oltre l’orario consentito; verbale di 50 euro perché effettuava la vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito; verbale di 50 euro perché effettuava la vendita di bevande in lattina oltre l’orario consentito.

Contestazioni di mille euro, più altri mille euro perché il titolare impegnava 2 lavoratori dipendenti nella manipolazione di alimenti e bevande, entrambi privi del prescritto attestato di alimentarista. Successivamente, con ordinanza del SUAP, sarà applicata la sanzione accessoria con la chiusura coatta di 5 giorni del locale.

Anche in un locale di via Dante/piazza Castelnuovo il titolare effettuava la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e la vendita per asporto di bevande alcoliche oltre le ore 22. Si è proceduto al sequestro amministrativo di tutte le bevande detenute ai fini di vendita all’interno del pubblico esercizio. Si tratta di 1.699 bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e 1.619 bevande alcoliche in lattina.

Al titolare sono stati elevati verbali verbali di 50 euro perché effettuava la vendita di bevande in contenitori in vetro oltre l’orario consentito; un altro verbale di 50 euro perché effettuava la vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito. Con ordinanza del SUAP, sarà applicata la sanzione accessoria con la chiusura coatta di 5 giorni del locale.