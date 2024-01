Palermo, controlli straordinari per il decoro urbano in centro storico FOTO

Rimossi quasi una tonnellata di materiale

PALERMO – Controlli straordinari per il mantenimento del decoro urbano con rimozione di carte, cartoni, ingombranti, materassi ecc… in alcune strade del centro storico. È questa la sintesi delle operazioni di servizio, già avviate da alcune settimane e che andranno avanti con cadenza settimanale, volute dal comandante della polizia municipale, Angelo Coluccello, in sinergia con il personale della Rap.

Dove sono stati effettuati gli interventi

Gli interventi hanno interessato l’interno del Palchetto della Musica, via Bergamo, Porta dei Greci, via Cipolla e la zona adiacente l’Istituto Nautico. Oltre a circa una tonnellata di materiale è stata rimossa anche una bombola di gas affidata successivamente, per motivi di sicurezza, ad una ditta specializzata.

Coluccello: “Cattive abitudini dei cittadini”

“Il mantenimento del decoro urbano – ha detto il comandante Coluccello – è una delle nostre priorità di servizio, perché crediamo che la vivibilità del nostro territorio sia un elemento indispensabile. Le difficoltà, purtroppo, nascono anche dalla cattiva abitudine di conferire immondizia e materiale ingombrante fuori dai canonici orari o senza chiamare il numero dedicato della Rap per le relative rimozioni”.