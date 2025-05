Mandato di arresto internazionale

PALERMO – I poliziotti della frontiera marittima di Palermo lo hanno arrestato il 23 maggio scorso. Luis Alberto Perez Zamoran, nato in Messico, era appena sceso dalla nave Msc Crociere. Sul suo capo prendeva un mandato di arresto internazionale. Era ricercato dalle autorità messicane dal 10 maggio scorso.

Per evitare di essere riconosciuti gli agenti si sono camuffati da operatori portuali addetti allo scarico dei bagagli. Adesso Zamorano è rinchiuso nel carcere Pagliarelli. Domani si svolgerà l’udienza in Corte d’appello per decidere sull’estradizione e il messicano sarà rappresentato dall’avvocato Giovanni Albanese che al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni.

L’avvocato Giovanni Albanese

Luis Alberto Pérez Zamorano, che si è autodefinito guru della finanza, fondatore di Inverforx, società fallita alcuni anno fa, è accusato di avere frodato più di 10.000 persone per una somma stimata in 15 miliardi di pesos (quasi 600 milioni di euro). Il suo business erano gli investimenti in litio, oro, cotone e petrolio.