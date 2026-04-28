 Palermo, crollano calcinacci a scuola: quattro feriti
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Palermo, crollano calcinacci a scuola: tre studentesse e un insegnante feriti

incidente
Le ragazze sono state portate in pronto soccorso
istituto Maria Adelaide
di
1 min di lettura

PALERMO – Tre studentesse e un insegnante, del quinto anno di liceo dell’istituto Maria Adelaide, a Palermo, sono rimasti feriti per il crollo di calcinacci dal soffitto mentre si trovavano in classe per una lezione.

Palermo, crollano calcinacci: 4 feriti a scuola

A soccorrerli sono stati alcuni compagni che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.
Sono arrivati i vigili del fuoco, l’aula è stata dichiarata inagibile e messa in sicurezza.
Le ispezioni condotte nel resto dell’edificio non hanno rilevato ulteriori criticità strutturali. Il personale del 118 ha trasportato due delle tre studentesse al pronto soccorso, hanno riportato alcune escoriazioni.

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