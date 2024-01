È successo in via principe di Granatelli

PALERMO – Furto nella notte a Palermo. Un ladro ha fatto irruzione, intorno alle 4.30, in un minimarket in via principe di Granatelli all’incrocio con via Wagner.

Sono stati portati via circa 600 euro dall’uomo che, dopo aver fatto irruzione, ha forzato la cassa e ha preso il bottino. Sull’episodio indaga la polizia che sta visionando i video delle telecamere di sorveglianza.