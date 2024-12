Uno scippatore era a bordo di uno scooter, l'altro a piedi

PALERMO – Si trovavano in una delle strade del centro di Palermo, ovvero via Maqueda. All’improvviso però una coppia di turisti americani ha riferito di esser stata presa di mira da un giovane in sella a uno scooter elettrico e da un altro a piedi.

I turisti turisti sono stati scippati dei telefonini cellulari. Poi hanno chiesto aiuto. Sull’episodio indagano i carabinieri.