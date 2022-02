Palermo e il ‘Riequilibrio’, Cgil: aumenti colpiscono cittadini che pagano

L'invito del segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo: "Adesso si apra il confronto"

PALERMO – Dopo l’approvazione del piano di riequilibrio del Comune di Palermo la Cgil non ha dubbi. gli aumenti colpiscono i cittadini che pagano. La delibera adottata ieri da Sala delle Lapidi “evita il dissesto finanziario, è un bene ma rischia di essere una buona notizia solo per quanti non hanno mai pagato le tasse e per quanti continueranno a non pagarle a causa anche delle carenze della amministrazione e della macchina comunale”. Questo il commento del segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo che si dice preoccupato al raddoppio dell’Irpef non corrisponda un’adeguata lotta all’evasione.

“Il Comune di Palermo ha programmato che metterà le mani nelle tasche dei cittadini che le tasse le hanno sempre pagate – aggiunge Ridulfo – Avere evitato il dissesto, con tutto quello che questo avrebbe comportato in termini di maggiore tassazione e di minori servizi, sia per i cittadini che per i lavoratori diretti e delle aziende partecipate, è amara consolazione. Adesso si apra il confronto con il governo nazionale, perché la situazione del Comune, e non solo quella del Comune di Palermo, è ormai insostenibile”.

Con le risorse del Pnrr in arrivo, le forze politiche del consiglio comunale avrebbe dovuto ragionare piuttosto di opere, cantieri e programmi di crescita per Palermo. E anche la richiesta del full time al personale, legata a un’erogazione più efficiente dei servizi, è rimasta fuori, come chiedeva la Cgil.

“Dovremmo discutere di progetti e di sviluppo, invece assistiamo ancora una volta a una manovra che penalizza lavoratori e pensionati – prosegue Ridulfo – Dovremmo discutere di ripresa e di resilienza, invece siamo qui a subire un programma di tagli e di sacrifici per i prossimi vent’anni. Così i giovani senza lavoro e senza servizi continueranno ad andare via. Altro che piano di ripresa e resilienza. Serve l’impegno di tutte le forze politiche affinché vengano garantite risorse aggiuntive straordinarie oltre a quelle già previste dei 400 milioni che il governo si è impegnato a dare. Solo così si potrà consentire alla macchina comunale di andare a regime. Così come chiediamo il tempo pieno per tutti i dipendenti e l’implementazione di nuove figure professionali e di nuove competenze per gli uffici ormai sguarniti: sono indispensabili per cogliere l’occasione irripetibile del Pnrr che Palermo non può rischiare si perdere”.

