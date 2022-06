Continua il ciclo di interviste con i candidati a sindaco

1' DI LETTURA

Continua il ciclo di interviste con i candidati a sindaco di Palermo. Dopo Ciro Lomonte è la volta di Francesca Donato, europarlamentare ex Lega, in corsa per la poltrona di primo cittadino con la lista “Rinascita Palermo”. L’intervista video completa nei prossimi minuti su LiveSicilia.