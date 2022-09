Palermo, elezioni regionali: esclusa una lista, ricorso al Tar

Giovedì il Tribunale deciderà cosa fare

PALERMO -Bocciati dall’ufficio elettorale contano di tornare a competere alle elezioni regionali con l’intervento del Tribunale amministrativo regionale. il Tar ha fissato l’udienza per giovedì prossimo 8 settembre.

L’ufficio centrale regionale presso la Corte di appello di Palermo ha escluso in tutta la Sicilia la lista “Italia Sovrana e Popolare” che sostiene la candidatura a presidente della Regione di Fabio Maggiore. Una lista che raggruppa diversi movimenti: Ancora Italia, il cui leader è Francesco Toscano, il Partito Comunista di Marco Rizzo, Azione Civile di Antonio Ingroia e Riconquistare l’Italia di Stefano D’Andrea.

Ci sarebbero delle irregolarità nell’autentica del mandato alla presentazione delle liste una volta raccolte le firme.

“L’Ufficio Centrale Regionale (UCR) per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati

dell’Assemblea Regionale Siciliana presso la Corte d’Appello di Palermo – si legge nel ricorso presentato dall’avvocato Vincenzo Sparti – a differenza di tutti gli uffici provinciali presenti in seno ai Tribunali delle varie province siciliane, ha deciso, in forza di un non condivisibile formalismo che mal si attaglia alla partecipazione democratica, di escludere la lista in oggetto, rappresentata dai ricorrenti, per asserite irregolarità nell’autentica del mandato alla presentazione delle liste”.

Secondo il legale, l’ufficio avrebbe smarrito un documento e i rappresentanti della lista non avrebbero alcuna colpa. Giovedì se ne saprà di più. Al momento restano esclusi – l’avvocato Sparti si dice fiducioso che le cose cambieranno – i candidarti cos suddivisi per provincia:



Agrigento: Fabio Maggiore, Gery Bavetta, Davide Amato, Marco Baiamonte, Silvia Bentivegna, Maria Franca Garro.

Catania: Anna Maria Bonaventura, Orazio Calì, Alessio Canini, Daniela Costanzo, Andrea Dargenio, Salvatore Paolo Garufi, Fabio Maggiore, Mariagrazia Musumeci, Maurizio Piazza, Maria Concetta Poma, Mirko Orazio Seminara, Antonio Zafarana, Bruno Zerbo.

Messina: Pietro Alosi, Maria Baglione, Orazio Calì, Giusi Forestiere, Renzo Ioppolo, Giusi Orecchio, Gaetano Scoglio, Giuseppe Siragusa.

Palermo: Fabio Maggiore, Calogero Pulici, Debora De Razza, Giuseppe Matranga, Alberto Lombardo, Domenico Ricotta, Silvia Bentivegna, Marco Baiamonte, Gabriella Uccello, Massimo Marsala, Nancy Di Paola, Antonio Liberto, Maria Francesca Mosca, Salvatore Vanella, Antonino Guaggente, Saverio Denaro.

Ragusa: Alessandro Courrier, Irene Iapichino, Ferdinando Assenza, Guardiano Cristian

Siracusa: Maria Franca Garro, Giuseppe Serrentino Giannone, Lorella Rossi, Luigi Marletta, Giovanni Armando Zero.

Trapani: Calogero Pulici, Giovanna Mazara, Giuseppe Matranga, Silvia Bentivegna, Carmela Marina Gabriele.