Palermo, Ferrandelli rompe con Calenda e prenota il posto in Giunta

Fratelli d'Italia chiedeva l'uscita da Azione per poi "concedere" la sostituzione con Tirrito

PALERMO – “A metà dicembre, come è noto, abbiamo deciso di aderire civicamente al gruppo consiliare Lavoriamo per Palermo, sciogliendo il gruppo di Azione dal quale provenivamo per rimarcare, così, la libertà d’appartenenza nel sostegno convinto dell’azione amministrativa guidata dal sindaco Lagalla e dalla coalizione di centrodestra che, in un anno e mezzo, ha portato avanti, con grande impegno, un processo di rifondazione della città e della macchina comunale, rimasta di fatto ferma negli ultimi anni”. A dichiararlo sono Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto, consiglieri comunali di Lavoriamo per Palermo, che lasciano definitivamente il partito Azione di Carlo Calenda, consentendo così all’ex sfidante di Lagalla alle amministrative di entrare in Giunta e prendere il posto di Antonella Tirrito.

L’uscita da Azione era stata chiesta da parte di Fratelli d’Italia. Carolina Varchi, vice sindaco uscente, lo scorso sabato ha incontrato il sindaco Lagalla e fatto presente che fin quando non ci fosse stata l’uscita da Azione, che a Roma è all’opposizione al governo Meloni, Ferrandelli non sarebbe potuto entrare in Giunta perché il partito si sarebbe opposto.

“Ci riconosciamo nella maggioranza di centrodestra”

“Lo abbiamo fatto – continua la nota firmata dai due consiglieri – entrando in una maggioranza di centrodestra già definita, che riconosciamo, con la quale avevamo già da prima collaborato per l’adozione di importanti delibere e degli strumenti finanziari e rispetto alla quale abbiamo continuato a ribadire, ancor di più e pienamente in questi ultimi due mesi, la nostra leale collaborazione nell’interesse comune di rafforzare il rispetto del programma di governo condiviso”.

“Interrompiamo i nostri incarichi rappresentavi di Azione”

“Oggi, coerentemente con questa scelta, riteniamo, come atto serio e doveroso di rafforzamento di questo percorso e del progetto civico del gruppo che fa diretto riferimento al sindaco Lagalla, di interrompere ogni nostro incarico rappresentativo di Azione rimarcando così la nostra libertà e il nostro civismo, con la volontà di concentrare tutte le nostre energie esclusivamente sulle dinamiche comunali e sullo sviluppo del territorio urbano, con l’obiettivo di fornire, attraverso l’esperienza maturata in molti anni di impegno pubblico, un utile contributo all’attuazione del programma di governo della città”.