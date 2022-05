Palermo, Figuccia: “Miceli è un ologramma”

Così il deputato di Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana.

PALERMO – “La sinistra a Palermo non ha né un programma, né un candidato credibile: Franco Miceli è un ologramma che continua a ripetere che il centrodestra è contro il reddito di cittadinanza e non si esprime contro la mafia. Non potevano trovare peggiore figura da associare a Pinocchio per concorrere alle elezioni comunali. Con la candidatura unitaria di Roberto Lagalla abbiamo scelto di far voltare pagina ai palermitani che non ne possono più delle bugie, della cattiva amministrazione e della narrazione della città perfetta che ha fatto Leoluca Orlando in questi anni. Si rassegni Miceli o il suo ologramma a perdere le elezioni per mancanza di idee e prospettive, ma soprattutto per il pesante fardello che porta addosso per gli anni di pessima gestione del Comune”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato di Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana.