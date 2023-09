Palermo, Fratelli d’Italia sale a sette consiglieri comunali

Arriva Puma, ex FI

PALERMO – Cambia ancora la carta geografica del consiglio comunale di Palermo. Fratelli d’Italia comunica l’ingresso tra i meloniani di Natale Puma. Salgono così a sette i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia nell’assemblea della quinta città d’Italia. Nulla cambia, però, nella maggioranza a sostegno del sindaco Roberto Lagalla.

Una settimana fa, infatti, Puma aveva lasciato Forza Italia, partito che è sempre a sostegno del sindaco, per aderire al gruppo Misto. “La nostra progettualità è sempre più attrattiva e il partito cresce senza sosta in ogni quartiere della città – dice Francesco Scarpinato, coordinatore del partito a Palermo -. Il nostro gruppo consiliare è punto di riferimento di tante realtà territoriali, associative e politiche nella città di Palermo, a dimostrazione di un lavoro incessante di radicamento iniziato molti anni fa. Accogliamo con piacere Puma e tutto il gruppo che lo ha sostenuto negli anni fino ad approdare in consiglio comunale”.