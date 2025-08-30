Palermo-Frosinone, tra i pali ecco Joronen: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo ospita il Frosinone in uno scontro già carico di significati per la seconda giornata della Serie B 2025-2026. Il fischio d’inizio del match è fissato per questa sera, alle ore 21.00, allo stadio “Renzo Barbera”. Andando oltre i motivi che riguardano il recente passato tra le due squadre, i rosanero sono alla ricerca di un’ulteriore conferma in campionato dopo l’ottimo esordio casalingo contro la Reggiana.

La compagine guidata da Pippo Inzaghi, infatti, vuole dare un’altra dimostrazione di forza ai propri tifosi, ancora una volta numerosi e calorosi in vista del match serale. Sono previsti circa 30mila spettatori (per la seconda gara di fila) nell’impianto sportivo di viale del Fante. Un’altra vittoria sarebbe un’ottimo trampolino di lancio in vista di una lunga stagione e per arrivare al meglio al successivo weekend di stop in campionato per le partite delle nazionali.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini, invece, arriva in Sicilia con fiducia, reduce da un convincente successo contro il neopromosso Avellino. In vista dell’incontro con il Palermo, i giallazzurri vogliono dimostrare di poter essere protagonisti sin da subito in Serie B, anche per riscattarsi dalla passata stagione conclusasi con una salvezza in extremis.

Palermo-Frosinone: le probabili formazioni

Mister Inzaghi non dovrebbe modificare l’undici titolare sceso in campo contro la Reggiana. La novità, però, riguarda sicuramente il posto tra i pali: Bardi si è infortunato e quindi dovrebbe esordire con la maglia del Palermo Jesse Joronen. In difesa si valuta anche Peda dal primo minuto, mentre Gomes ormai è recuperato.

Il tecnico dei ciociari Alvini, invece, schiera i suoi con il 4-2-3-1. Tra i pali va Palmisani, mentre in mediana dovrebbero agire Calò e Koutsoupias. Dietro l’unica punta Raimondo, dunque, ci saranno con ogni probabilità Ghedjemis, Barcella e Kvernadze.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Diakité, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Brunori, Gyasi; Pohjanpalo.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Gelli, Bracaglia, Marchizza; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Barcella, Kvernadze; Raimondo.