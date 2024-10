Il titolare ha presentato denuncia ai carabinieri

PALERMO – Furto in un cantiere edile a Bonagia a Palermo. I ladri hanno portato via diversi metri di cavi di rame e attrezzi dell’impresa edile di Gangi che sta eseguendo i lavori in via della Giraffa. Il titolare dell’impresa ha presentato denuncia ai carabinieri.

Nella zona del cantiere ci sono le telecamere della video sorveglianza. Le immagini sono state acquisite dai carabinieri che indagano per risalire agli autori del furto.