Palermo, giovane picchiato in centro: c'è un video del pestaggio

Ancora un'altra aggressione

PALERMO – Rissa e pestaggio in centro a Palermo la notte tra sabato e domenica scorsi fra piazza Olivella e via Monteleone: cinque o sei ragazzi hanno preso di mira un loro coetaneo e lo hanno colpito più volte.

La vittima è stata inseguita e scaraventata per terra dagli aggressori. Lo hanno accerchiato e colpito alla testa, al volto e al torace con calci e pugni. Erano trascorsi venti minuti dopo le due di notte, ma la zona era ancora piena di gente. Siamo in centro storico di fronte al teatro Massimo.

Un video del pestaggio è stato pubblicato da un commerciante. Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha soccorso la vittima che è stata trasportata in ospedale. Indagano i carabinieri. Dalle immagini sembrano sembrano essere tutti giovanissimi.

Non è il primo episodio. Qualche settimana fa proprio davanti al teatro un gruppo di persone ha aggredito e rotto il setto nasale ad un giovane avvocato. Nei giorni scorsi in via Maqueda un tunisino è morto dopo alcuni giorni di agonia. Era stato picchiato da un somalo.