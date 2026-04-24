 Luciano Scrima torna libero, il gip non convalida il fermo
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Palermo, il gip non convalida il fermo del figlio del boss Scrima

avvocato condannato
Luciano Scrima è uscito dal carcere a mezzanotte tornando a casa
IL BLITZ
di
1 min di lettura

PALERMO – È stato scarcerato Luciano Scrima 37 anni, figlio del capomafia Matteo fermato nel corso dell’operazione antimafia contro la famiglia di Brancaccio a Palermo dei giorni scorsi condotta da carabinieri e polizia.

Non convalidato il fermo

Il gip non ha convalidato il fermo e ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Giovanni Castronovo che difende Scrima che è titolare del locale San Domenico 7 food & lounge.

Nel ricorso l’avvocato ha sostenuto che i dialoghi captati dalle microspie tra l’indagato e il padre erano legati all’attività lavorativa, e che erano quindi insufficienti per poter considerare Luciano Scrima soggetto organicamente inserito all’interno della famiglia mafiosa di Brancaccio.

E per queste ragioni ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza presenti nel fermo e rigettando la richiesta avanzata di applicazione della misura cautelare in carcere. Luciano Scrima ieri a mezzanotte è uscito dal carcere Pagliarelli.

Nel blitz sono state arrestate 32 persone.

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