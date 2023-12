Palermo, i ‘regali’ del Comune: Ponte Corleone e Papireto riaperti a Natale

L'annuncio del sindaco Roberto Lagalla e dell'assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando

PALERMO – Due regali di Natale del Comune per i palermitani. È la doppia riapertura annunciata dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando, che riguarda il Ponte Corleone e il Papireto. Entrambi verranno riaperti entro venerdì 22 dicembre. Una gradita sorpresa per gli automobilisti palermitani che per troppo tempo hanno dovuto subire i disagi alla circolazione causati dai due cantieri in zone molto trafficate.

“Doppio regalo del Comune”

Ad anticipare le riaperture è stato Lagalla, durante la presentazione dei lavori per lo svincolo di Brancaccio al Forum. “Ci saranno altri due regali di Natale dall’assessore Orlando – ha detto – uno è il ponte Corleone, che abbiamo recuperato lavorando giorno e notte e che riapriremo alla viabilità generale con le dimensioni dell’intera carreggiata, e l’altro è la strada del Papireto, che mi auguro possa riaprirsi almeno parzialmente dato che è chiusa da anni”.

“Apertura entro venerdì”

Ne ha parlato con ancora più sicurezza proprio l’assessore Orlando, dicendo che il Comune “si è dato un metodo: annunciare le cose soltanto quando sono fatte. Ma oggi ci siamo spinti in avanti perché abbiamo la certezza di aprire, entro venerdì, sia il Ponte Corleone che il Papireto. Proprio in tempo per il Natale”.

Chiusi da tempo

Entrambe le riaperture saranno ‘vitali’ per Palermo. Il ponte Corleone, fondamentale per uscire dalla città, era stato ‘limitato’ con la chiusura della carreggiata centrale, creando non pochi problemi al traffico. Da più tempo, invece, era chiuso il Papireto: via Matteo Bonello, il tratto di strada che collega la Cattedrale e il mercato delle pulci, è sbarrato dall’11 dicembre del 2021, quando una pioggia colpì Palermo causando l’esondazione del complesso sistema di canali che interessa l’area e il cedimento del tratto stradale.