Palermo, imbrattata la panchina “rossa” in Ottava circoscrizione

La denuncia dell'associazione Millecolori onlus

PALERMO – È stata nuovamente danneggiata la panchina rossa dedicata a Lia Pipitone e Rosanna Lisa Siciliano, due donne vittime di femminicidio a Palermo, collocata il 23 settembre 2023 dall’Associazione Millecolori Onlus e dall’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo in occasione del 40° anniversario dell’uccisione di Lia Pipitone. A darne notizia, in una nota, l’associazione.

“La panchina rossa – recentemente divelta e abbandonata su strada nello stesso quartiere e poi ripristinata dopo il recupero della vicina Caserma dei Carabinieri Le Falde – è stata imbrattata sulla targa che ricorda tutte le donne vittime di violenza. Rubate anche le due targhe affisse sugli alberelli di Jaracanda piantumati il 23 settembre dell’anno scorso durante il 40° anniversario dell’uccisione di Lia Pipitone”.

Longo: “Continue vandalizzazioni”

“L’area di Via Ammiraglio Rizzo, divenuta presidio del contrasto alla violenza di genere, subisce continue vandalizzazioni. Questi episodi ci confermano l’importanza di attuare politiche giovanili capaci di affermare valori educativi quali la gentilezza e il rispetto nei confronti di tutti e di tutte, ma anche nei confronti di ogni cosa che ci circonda e con cui interagiamo. I processi ispirati al Bene Comune non possono essere frenati e l’Ottava Circoscrizione si impegna a promuovere il pronto ripristino di quanto danneggiato”, dichiara Marcello Longo, presidente dell’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo.

“In questi anni abbiamo riqualificato uno spazio dimenticato della nostra città, dal basso, in sinergia con altre associazioni, accanto alle studentesse e agli studenti. Dare senso alle piazze: un murale che invita alla felicità, una panchina rossa e la piantumazione di due alberi dedicati a due donne, Lia Pipitone e Lisa Siciliano e poi tante iniziative culturali. È una storia bella, di una città che vuole riappropriarsi della memoria e che nessun atto vandalico riuscirà mai a cancellare”.

Albanese: “Fa male”

“Fa male svegliarsi e non trovare più le targhe che portano il nome di due donne coraggiose. Come fa molta tristezza che una scritta possa deturpare la memoria di tutte le donne vittime di violenza. La strada è ancora in salita, ma noi continueremo a percorrerla con caparbietà̀. I cavalli di Attila potranno distruggere tutti i nostri fiori, ma arriverà sempre una nuova primavera”, dichiara Mari Albanese, presidente della Commissione Cultura dell’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo.

Argento: “Dobbiamo riflettere”

“Il danneggiamento della panchina rossa dedicata a tutte le donne vittime di violenza e la rimozione delle targhe intitolate a Lia Pipitone e Rosanna Lisa Siciliano, due donne vittime di femminicidio per mano di chi le avrebbe dovute amare, ci spingono a riflettere e a rafforzare il nostro impegno alla lotta alla violenza di genere, a costruire una società più giusta e consapevole e a continuare a costruire una cultura del rispetto, della memoria, della legalità e della prevenzione. La violenza di genere è un fenomeno sociale che si può contrastare con l’educazione, il dialogo e la partecipazione attiva della comunità. Il lavoro all’interno del Centro Antiviolenza Lia Pipitone, il nostro impegno con le scuole, con i giovani e con le istituzioni non si ferma. Continuiamo a promuovere il riconoscimento dei segnali della violenza e a sostenere percorsi di sensibilizzazione che aiutino le nuove generazioni a costruire relazioni basate sul rispetto e sulla parità. Questo episodio non ci scoraggia, anzi, rafforza la nostra determinazione a proseguire nel nostro lavoro al fianco dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini. Questi simboli di legalità e rispetto saranno ripristinati, insieme con l’Amministrazione Comunale, perché la memoria e il messaggio che portano con sé non possono essere cancellati. Non ci scoraggiamo e ci uniremo ancora più numerosi per trasformare questo “ostacolo” in un’opportunità di crescita collettiva”, dichiara Adriana Argento, responsabile dei Servizi dell’Associazione Millecolori Onlus.