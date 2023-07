Palermo: un inferno di fuoco, il terrore a Mondello

Momenti difficilissimi per gli incendi. Brucia Capo Gallo. IL VIDEO

3' DI LETTURA

Dopo parecchie ore di fuoco, la tregua di un giorno terribile è durata troppo poco. Nessuno dorme a Mondello. Ke fiamme che hanno devastato Capo Gallo, si ripresentano altrove, come è accaduto in tutta Palermo.

L’icona della giornata è il volto disfatto di un uomo della Protezione civile, con un paesaggio spettrale intorno. Uno che ha la pelle di cuoio, per quanto ha combattuto contro gli incendi, nella sua vita. Si è inerpicato, in salita, nella sterpaglia, con la sua attrezzatura e ha soffocato i roghi. Alle otto di sera, c’è soltanto fumo, c’è solo silenzio, mentre i mezzi si allontanano, verso un’altra emergenza. E anche lingue rossastre che non demordono. L’uomo con la pelle di cuoio accetta un bicchiere d’acqua fresca. E sussurra: “Grazie”. Un piccolo bicchiere d’acqua per il suo immenso coraggio.

Palermo ha vissuto un giorno di fuoco, lo sta vivendo ancora, e si prepara, in molte zone, a una notte da occhi aperti. Non solo Capo Gallo, Pizzo Sella e via Tolomea. Il bollettino è nutrito. Fiamme nella quarta vasca della discarica di Bellolampo, a San Martino delle Scale, in via Novelli, a Monte Caputo a Monreale, Santa Flavia in contrada Bellacera, a Villabate. Un cerchio caldissimo nella Sicilia che brucia.

“Massima attenzione e costante monitoraggio della situazione incendi che in Sicilia è in continua evoluzione – ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani -. Sono in collegamento e aggiornamento con il coordinamento operativo del Corpo forestale e con la sala operativa della Protezione civile, che ha rilevato oggi (lunedì, ndr) 43 incendi nel territorio regionale. Oltre un centinaio gli interventi eseguiti dal Corpo forestale sui roghi, che, alimentati dal vento di scirocco e dalle temperature altissime, hanno bruciato ettari di macchia mediterranea, soprattutto fra Palermo e Catania”.

Fiamme nel Siracusano, nella zona Melilli. Fiamme a Città Giardino e a Belvedere, ad Avola in uno stabilimento balneare, a Noto e a Portopalo. Fiamme, fiamme, fiamme.

A Capo Gallo e negli spazi limitrofi si sono vissuti momenti drammatici. I primi focolai, sul costone della montagna che sovrasta Mondello, sono apparsi nel primo pomeriggio. Da lì una escalation di terrore. Una casa è stata ricoperta dal fumo e dal fuoco, prima che scattasse il meccanismo d’emergenza. L’inferno si è propagato fino a minacciare la villette. Da lì ha avuto inizio una lotta impari. Alcuni residenti si sono allontanati, per precauzione. Altri hanno afferrato secchi e pompe da giardino, per proteggere con l’acqua le abitazioni.

Gli angeli custodi di questa storia hanno il volto delle ragazze e del ragazzi della polizia, del Corpo forestale e della Protezione civile. Sono stati loro a dare conforto a chi si sentiva comprensibilmente smarrito e a ingaggiare un corpo a corpo contro i focolai. Il ronzio dell’elicottero con i suoi lanci d’acqua è stato salutato con un applauso da ‘arrivano i nostri’. Ma la sfida è durata per parecchie ore e non è finita. Adesso, a Mondello, c’è un rogo che non vuole desistere, soprattutto nella zona di via Tolomea. E c’è il nero della montagna sfregiata che incombe su tutto. (rp)

Aggiornamenti

Continua a bruciare Mondello, alcuni residenti hanno dovuto abbandonare le case. Si segnalano criticità in via Tolomea e case lambite dal fuoco, secondo le informazioni che arrivano da chi è presente. Una persona che è nel pieno dell’emergenza incendi ci manda la foto che pubblichiamo e che risulta eloquente. Le voci di coloro che ci stanno contattando, in questi minuti concitati, esprimono una giustificata paura. I soccorritori si fanno in quattro, ma contrastare il fronte del fuoco è molto difficile.

Sul posto c’è il consigliere comunale Ottavio Zacco: “La situazione è apocalittica – dice -, mi piange il cuore vedere tante persone che devono lasciare la propria abitazione”.