Palermo, incendio a Monte Pellegrino: vigili del fuoco al lavoro VIDEO

Appiccati diversi roghi anche in provincia

PALERMO – Tornano gli incendi, a Palermo. I vigili del fuoco, i forestali e la Protezione civile sono impegnati, specialmente su Monte Pellegrino, ancora una volta colpito dai roghi. Sul posto c’è il capo della Protezione Civile siciliana, Salvatore Cocina.

“Al momento – dice Cocina – il fuoco sembra sotto controllo, seguiamo con cura l’evolversi della situazione. I canadair stanno effettuando lanci, per fortuna non c’è vento forte e non ci sono le temperature dello scorso luglio (quando Palermo fu devastata da un immenso rogo, ndr). L’incendio è partito dalla strada e si è propagato. Non abbiamo ancora elementi sufficienti per potere definire la sua origine”. Fiamme anche ad Alimenta, Monreale nella zona di Pezzingoli, Trabia e Corleone.