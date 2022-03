Palermo, l’incidente: dolore per Agostino morto a 21 anni

Lo schianto contro un palo del tram. Le indagini e lo strazio.

Il dolore sui social corre forte per Agostino Corrao, morto a 21 anni in un incidente stradale. Lascia moglie e figli. La tragedia si è verificata stanotte, a Palermo, nella zona di via Castellana, in largo Mauro De Mauro, a Borgo Nuovo. L’auto è stata sequestrata ed è stata aperta un’indagine per capire la dinamica esatta dell’incidente, le cause ed escludere l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Bisognerà capire cosa sia successo e cosa abbia prodotto il tragico evento. L’impatto sarebbe stato contro un palo del tram. Via Castellana è stata chiusa al traffico.

Sul luogo dell’incidente ci sono state comprensibili scene di disperazione da parte di familiari e amici. Ecco uno dei tanti messaggi su Facebook: “Non ci sono parole, no non si può morire così, Agostino riposa in pace”. Agostino, secondo quanto si legge sul suo profilo, si era spostato nel luglio del 2020.