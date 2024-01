Palermo, incidente mortale in via Lanza di Scalea

A perdere la vita un uomo che era in sella ad uno scooter

PALERMO – Incidente mortale tra le strade di Palermo. A perdere la vita un uomo di 43 anni, del quale non si conoscono ancora le generalità, che era in sella ad uno scooter Piaggio Beverly.

L’uomo stava percorrendo via Lanza di Scalea e una volta superato il supermercato ‘Il Centesimo’, per cause ancora da accertare ma probabilmente legate alla presenza di un dislivello dell’asfalto, ha perso il controllo della sua moto finendo per terra.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiungente quattro autoambulanze e la polizia municipale, che effettuerà i rilievi per ricostruire cosa è accaduto e ascolterà i testimoni che erano presenti al momento dell’incidente.