Foto di repertorio

Gravissimo incidente sul lavoro a Brancaccio

1' DI LETTURA

PALERMO – Palermo, incidente sul lavoro in via Ingham a Brancaccio.

Mohamed Boujdouni, 48 anni nato a Marracash in Marocco, operaio della ditta Eurotech, è morto schiacciato mentre stava riparando un autocompattatore della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo.

Per soccorrere l’operaio sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo averlo estratto lo hanno affidato ai sanitari del 118.

I medici hanno cercato di rianimarlo, ma non sono riusciti a salvarlo

L’uomo è morto schiacciato dalla barra del mezzo per la raccolta dei rifiuti.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia piazza Verdi.

Lionti (Uil Sicilia): “Inaccettabile morire così. Norme e controlli sono fondamentali”.

“Schiacciato da un autocompattatore a 47 anni. È inaccettabile morire così, sul posto di lavoro”, lo afferma Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia, che esprime profondo cordoglio per la perdita di Mohamed Boujdoun, che aggiunge: “In attesa che vengano chiarite le cause di questo tragico incidente, ribadiamo ancora una volta che applicare le norme e rispettare le regole è fondamentale per salvare molte vite. È importante, per questo, condividere il valore della cultura della sicurezza, della prevenzione e alzare il livello di attenzione sul tema con il confronto, l’informazione e la formazione. Non possiamo permettere che anche una sola persona si infortuni o perda la vita sul posto di lavoro. Ed è per questo motivo che insistiamo nelle nostre rivendicazioni. Chiediamo che aumentino i controlli, le ispezioni e gli ispettori. E che si inaspriscano le sanzioni per chi, violando le norme sulla sicurezza, provoca incidenti mortali. Per la Uil l’obiettivo resta quello di “zero morti sul lavoro”: proseguiremo nel nostro impegno di sensibilizzazione, confronto e denuncia”.