Palermo, inclusione lavorativa come trampolino d’integrazione sociale

Il meeting della Cisl, presente anche Confapi Sicilia

1' DI LETTURA

Si è tenuto ieri presso l’Ecomuseo Mare Memoria Viva, in via Messina Marine a Palermo, il meeting “LavorAbile, percorsi per l’inclusione delle persone con disabilità”. Durante l’incontro, organizzato dalla Cisl, sono state avanzate delle proposte e dei programmi per l’inserimento lavorativo di persone affette da disabilità. L’evento è stato presenziato da Rosanna Laplaca, segretaria regionale Cisl Sicilia, Silvia Stefanovichj, responsabile disabilità e inclusione Cisl nazionale e Sebastiano Cappuccio, segretario generale Cisl Sicilia. Tra i membri invitati all’evento, Giovanni Asaro, Direttore regionale Inail Sicilia, Nuccia Albano, Assessore Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, e tra le Confederazioni Confapi Sicilia e Confindustria Sicilia.

“Confapi propone la creazione di un laboratorio sociale all’interno delle aziende che tenga conto sia dell’inclusione in termini lavorativi, e quindi della giusta formazione, dei giusti percorsi legati alle liste di collocamento, alla formazione delle persone con disabilità sia, e soprattutto, che veda questa inclusione come un trampolino d’integrazione sociale che parte all’interno delle aziende. Le aziende sono delle piccole società i cui membri assimilano e in maniera virtuosa esternalizzano all’esterno, alla grande società. Ciò porta ad un abbattimento delle barriere sociali. Confapi definisce quindi un laboratorio sociale all’interno dell’azienda, non più vista solo come un assolvimento di un obbligo normativo ma un qualcosa che crea bellezza, inclusione e abbattimento di barriere sociali” – dichiara Salvatore Ferranti, vicepresidente Confapi Sicilia.

“Riteniamo fondamentale realizzare un focus puntando sul tema della disabilità che è l’elemento essenziale affinché si realizzino i diritti sociali e civili e le pari opportunità per le persone con disabilità. Abbiamo lanciato una rete di servizi integrati nei territori con politiche, istituzioni e associazioni datoriali e sindacali per realizzare buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità” – dichiara Rosanna Laplaca, segretaria regionale Cisl Sicilia.