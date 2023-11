Palermo, iniziate le attività di abbancamento nella settima vasca

Todaro: "Ci avviamo verso la normalità"

PALERMO – “Oggi, dopo avere completato tutti gli adempimenti tecnici e operativi di rito, l’Azienda ha iniziato a coltivare il primo lotto della settima vasca consegnato dalla stazione appaltante lo scorso martedì”. Lo comunica il presidente della RAP Giuseppe Todaro, che permetterà di abbancare la spazzatura a Bellolampo per 6/8 mesi con una volumetria pari a 180mila mc, mentre nel frattempo si lavorerà per il completamento della restante parte della settima vasca che avrà una capacità complessiva di circa 960 mila mc per una durata di circa 3/4 anni.

“Contestualmente – ha aggiunto Todaro -, è stata avviata anche l’attività di pretrattamento meccanico del rifiuto presso l’ambito 5 del tmb, secondo quanto disposto dall’Ordinanza Sindacale emanata la scorsa settimana. Le attività sono state organizzate e scaglionate senza bloccare la raccolta e senza incidere sul normale svolgimento del servizio in città, che è stato espletato correttamente anche nelle giornate a cavallo tra la conclusione della vecchia e la nuova ordinanza firmata a fine ottobre (n° 203)“.

“Finalmente – conclude Todaro – stiamo avviandoci con gradualità verso la gestione ordinaria e verso l’auspicata normalità. Ringrazio per questo la Regione, il Comune e gli uffici di Rap per l’impegno e mi auguro che anche la cittadinanza colga l’occasione, isolando e stigmatizzando i comportamenti incivili che hanno penalizzato il lavoro di chi sta cercando con grandi sacrifici di migliorare il servizio. Se vinciamo questa scommessa, sarà tutta la città a trarne beneficio”.