“Entro l’anno più ore per i part-time, attueremo il decentramento”

Intervista all’assessore comunale Dario Falzone

PALERMO – La riorganizzazione degli uffici, più ore per i dipendenti part-time, le code per le carte di identità. E’ l’assessore Dario Falzone il protagonista dell’intervista di questa settimana ai componenti della giunta comunale di Palermo, ospiti nella redazione di Livesicilia per spiegare le iniziative in campo dell’amministrazione guidata da Roberto Lagalla.

“Al Comune ci sono sempre più pensionamenti – spiega Falzone – e oggi i servizi vengono garantiti dai part-time, ma non basta: ecco perché abbiamo preso l’impegno ad aumentare le ore, di concerto con i sindacati. Contiamo di iniziare già dal 2022, portando tutti a 30 ore non appena approveremo il bilancio”. Sì al decentramento, ma soprattutto un impegno sul fronte del rinnovo delle carte di identità su cui si sono registrate lunghe attese: “Dal 9 gennaio non ci saranno più le prenotazioni – dice l’assessore – Nei primi 15 giorni di novembre abbiamo emesso oltre 3 mila documenti di identità, ma le postazioni potranno aprire anche per un secondo pomeriggio per smaltire le attese”.