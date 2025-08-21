Palermo, Jesse Joronen è il nuovo portiere dei rosanero

Il calciatore arriva a titolo definitivo

Il Palermo ha definito l’approdo in rosanero di Jesse Joronen, portiere finlandese svincolato dopo l’ultima esperienza al Venezia. Il trasferimento è ufficiale, come certificato dal sito della Lega Serie B: il suo nuovo contratto (a titolo definitivo) è stato già depositato.

Joronen, 32 anni (classe 1993), porta un bagaglio di esperienza costruito in anni di campionati cadetti tra le fila di Brescia e Venezia. Sono oltre 130 le presenze in B per lui, con quasi 40 porte inviolate. Il finlandese, amico di Pohjanpalo, vanta anche più di 30 presenze in Serie A.

Il tecnico Filippo Inzaghi, che ha già lavorato con lui al Brescia nella stagione 21-22, lo conosce bene e può contare sulla sua presenza fisica imponente (è alto quasi 2 metri), reattività e abilità fra i pali. Il trasferimento arriva anche in considerazione dell’infortunio di Alfred Gomis (frattura del radio), nonostante l’ottima prova di Bardi in Coppa Italia contro la Cremonese.

Jesse Joronen può contare su un ottimo curriculum: tra esperienze al Fulham, nel vivaio del club inglese, e un titolo danese con il Copenhagen nella stagione 2018-2019, l’estremo difensore finlandese proverà a prendersi il posto tra i pali nella porta del Palermo.

Foto in alto dal profilo Instagram di Jesse Joronen.