Palermo, la rapina e l’arresto dei “falchi” in diretta VIDEO

Le immagini ricostruiscono tutti i momenti dell'arresto

1' DI LETTURA

Avevano rapinato un negozio in viale Strasburgo ma fuori hanno trovato i falchi della polizia ad aspettarli e così sono finiti arrestati colti in flagranza di reato. È quanto accaduto a due giovani palermitani, responsabili del reato di rapina aggravata.

Gli agenti sono stati insospettiti dalla presenza di nel senso opposto a quello di marcia di quattro soggetti a bordo di due moto. I quattro erano senza casco travisati con sciarpe e passamontagna.

I poliziotti hanno così deciso di seguirli a distanza. Giunti in via principe di Pantelleria, poi i quattro si sono fermati davanti l’ingresso di un esercizio commerciale. I due passeggeri sono entrati e die rimanevano a fare il palo. Appena hanno visto la polizia però sono scappati.

I due entrati nel negozio sono stati fermati dai poliziotti non appena usciti mentre ancora avevano il capo scoperto. Sono stati disarmati e immobilizzati. La refurtiva è stata così consegnata al negozio.

Uno dei veicoli utilizzati dai malviventi per scappare, dai controlli effettuati, è risultato essere rubato. Adesso sono in corso indagini per risalire all’identità dei complici.