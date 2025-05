Palermo, la rincorsa tra le contestazioni e una tifoseria spaccata

L'ultimo match ha aperto uno squarcio tra dirigenza e tifo organizzato

PALERMO – Il campionato di Serie B si avvia alla conclusione, manca una sola giornata al termine e poi ci saranno solo i playoff e playout che dovranno stabilire che farà compagnia a Sassuolo e Pisa promosse nella massima serie e ci sarà chiamato a disputare la Serie C dopo il Cosenza già retrocesso.

Il Palermo, con la vittoria arrivata contro il Frosinone, si è assicurato un posto ai playoff ma saranno necessari ancora 90′ per stabilire in che posizione li affronterà.

Il clima di venerdì sera, però, al Barbera non era dei migliori. La curva nord, cuore caldo del tifo organizzato, ha contestato duramente il tecnico Alessio Dionisi e il Dg Giovanni Gardini esponendo due gigantografie dei loro volti segnati da una X e la scritta “The End”, con conseguenti cori di invito ad andare via da Palermo.

La contestazione ha spaccato il tifo rosanero. Sul web i commenti sono diversi, alcuni sono a d’accordo altri non condivido questa contestazione.

Il ds rosanero Carlo Osti, intervenuto in sala stampa, al termine del match ha esaltato la prova della squadra che “ha fatto un’ottima partita. Ha mantenuto una buona concentrazione per tutta la gara, faccio i complimenti a loro e al mister”

Il Ds si augura che “con le prossime partite la squadra possa riconquistare il pubblico e riportare a se i tifosi”.

A sottolineare la prova della squadra anche il tecnico Alessio Dionisi che parla di “grandissima risposta, non scontata. Dobbiamo trasformare questi fischi in qualcosa di positivo, ma non è semplice avere lucidità”.

Sulla foto il tecnico ha risposto “non ho visto la foto, ho letto gli striscioni ma la foto non l’ho vista. Dispiace. Sono venuto bene o male nella foto? (ha chiesto ridendo) Mi dispiace quello che sta succedendo attorno alla squadra. Neanche i migliori piacciono a tutti, neanche i migliori sbagliano mai”.

In questo clima, dunque, il Palermo si prepara ad affrontare i playoff, con la speranza di raggiungere ancora il traguardo della massima serie.