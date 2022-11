Palermo, l’amministrazione ad Amg: “Attueremo il contratto di servizio”

Verranno messi in campo gli atti per richiedere all'azienda di elaborare un'offerta complessiva di efficientemente energetico

PALERMO – L’amministrazione comunale di Palermo, riferendosi all’assemblea del personale di AMG Energia indetta per oggi dalle organizzazioni sindacali di categoria per conoscere il piano del Comune sul futuro dell’azienda, ribadisce quanto contenuto nella delibera del 28 ottobre per “mettere in sicurezza il patrimonio di competenze di Amg energia sollecitandone altresì un rilancio che ne faccia una protagonista della transizione energetica del Comune attraverso il suo coinvolgimento nell’apposito tavolo tecnico”.

A seguito della delibera il Comune attuerà tutti gli atti conseguenti che consentano di sottoscrivere il contratto di servizio per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, già in atto naturalmente prorogato al 31 dicembre 2022 e che nel redigendo Bilancio del Comune 2022/24 trova confermata la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2023. Verranno anche messi in campo – dice il Comune – gli atti per richiedere ad Amg energia di elaborare un’offerta complessiva di efficientemente energetico, innovazione tecnologica, smartness e riduzione dei consumi, come esplicitamente definito ieri in sede di insediamento del Tavolo tecnico coordinato dall’Assessore Carta e dal Capo di Gabinetto del Sindaco e composto dal Comune, da AMG Energia e da esperti dell’Università di Palermo.