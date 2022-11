Palermo, assemblea lavoratori Amg in piazza Pretoria: “Vogliamo un confronto”

I sindacati chiedono di conoscere quel è la visione strategica sulla società

1' DI LETTURA

PALERMO – Domani dalle 10,30 alle 13,30 si svolgerà a Palermo un’assemblea del personale di Amg Energia a piazza Pretoria, convocata da Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. All’ordine del giorno dell’assemblea, il contratto di servizio di Amg Energia con il Comune, per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica dell’intera città.

“Abbiamo chiesto più volte un incontro con l’amministrazione comunale e non abbiamo avuto alcuna risposta. Domani – dichiarano i segretari generali di Filctem Cgil Palermo, Femca Cisl Palermo Trapani e Uiltec Uil Palermo Calogero Guzzetta, Andrea Perrone e Maurizio Terrani – saremo in piazza Pretoria per chiedere di parlare con l’amministrazione sulle prospettive di rilancio di Amg Energia e rassicurare tutti i lavoratori sul futuro dell’azienda. Da notizie stampa apprendiamo che il contratto di servizio sembra essere stato prorogato per un anno, ma non ci basta. Chiediamo un momento di confronto per capire quale sia la visione strategica di questa amministrazione e la sua scelta politica rispetto a un’azienda di cui il Comune è socio di maggioranza e che, nonostante le difficoltà dovute alla diminuzione delle risorse investite dal Comune, rappresenta un importante esempio di azienda partecipata economicamente sana e che si occupa di servizi indispensabili per la città”.