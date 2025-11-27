Palermo, le opposizioni: caos in consiglio sul contratto della Rap

I consiglieri di Pd, M5S, Avs, Oso e due del gruppo Misto: paralisi in Aula

PALERMO – “L’ennesima seduta del Consiglio sul contratto di servizio Rap (la società partecipata che gestisce la raccolta di rifiuti), iniziata la mattina e trascinatasi fino alle 2 di notte, è stata ancora una volta travolta dalle tensioni interne a una maggioranza ormai completamente allo sfascio. L’opposizione, a tutela dell’ente e dell’azienda, aveva chiesto di rinviare i lavori per chiarire diversi punti oscuri e pretendeva la presenza dell’assessore al controllo analogo. Richiesta ignorata. La Presidenza ha preferito tirare dritto, fino allo scontro finale”.

Lo dicono i consiglieri di Pd, M5S, Avs, Oso e due del gruppo Misto. “La situazione – aggiungono – è esplosa già al secondo emendamento, un punto marginale che ha però fatto saltare i fragilissimi equilibri della maggioranza, incapace persino di reggere un confronto tecnico banale. Urla, accuse, paralisi dell’Aula: un crollo politico in piena regola. La seduta è stata chiusa nel caos totale. Rimane la nostra preoccupazione altissima, non solo per un contratto di servizio con Rap fondato su documentazione superata, in particolare il Piano economico e finanziario di affidamento (Pefa) del servizio dell’anno scorso nonostante l’asseverazione dello stesso di pochi giorni fa – come abbiamo più volte denunciato in aula – ma anche per una maggioranza divisa, ingestibile e ormai palesemente incapace di governare la città”.