Lund: “Orgoglioso di giocare nel Palermo. Serve fare di più per i tifosi”

Il difensore: "La competizione all'interno della squadra ci farà migliorare"

“Quando sono arrivato è stato molto bello rivedere tutti i ragazzi, soprattutto i nuovi, il nuovo allenatore e l’intero staff. Sono tutti molto gentili e sono felice di essere tornato. Quando ho incontrato mister Dionisi ho percepito subito la sua passione e la sua preparazione. Durante gli allenamenti emergono ben chiare le sue idee per la squadra”. Kristoffer Lund, terzino del Palermo, parla così ai microfoni ufficiali del club rosanero al suo rientro dopo gli impegni con la nazionale statunitense.

“Rispetto allo scorso anno credo che sia necessario essere più equilibrati durante tutto il campionato – spiega il calciatore dei rosa -. Nella scorsa stagione abbiamo iniziato molto bene, abbiamo vinto molto, ma successivamente abbiamo ottenuto risultati poco soddisfacenti. Dobbiamo vincere il più possibile per dimostrare che il Palermo può essere tra le protagoniste della Serie B“.

“La competizione è aumentata, la sfida è sempre più grande. Credo che questo non farà che migliorare tutti i componenti della squadra. Tutti vogliono lottare ogni giorno per una maglia e nel lungo periodo questo porterà enormi miglioramenti nel corso della stagione”, spiega Lund in merito alla composizione della compagine del capoluogo siciliano.

Poi un commento anche sul centro sportivo di Manchester: “Allenarsi qui è fantastico. È incredibile vedere cosa ha fatto il City Group negli ultimi anni. Cosa è riuscito a costruire e che tipo di ambiente ha creato per assicurarsi che si possa performare al meglio ogni giorno. Vivere questa esperienza è una motivazione in più per migliorare”.

Lund sui tifosi del Palermo e sulla Copa America

Kristoffer Lund si è poi soffermato sull’impegno per i tifosi rosanero: “Vogliamo sempre dare il massimo per i nostri tifosi. Nella scorsa stagione abbiamo lottato, ma non è stato sufficiente. Adesso siamo più forti, vogliamo lottare ancora di più. Tutti i componenti della squadra, me compreso, faranno il massimo per rendere felici i tifosi, che ci hanno sempre dimostrato cosa sono capaci di fare”.

“Sono molto orgoglioso di giocare in questo club. È una sensazione bellissima entrare allo stadio ‘Renzo Barbera’ quando è pieno e sentire il sostegno della gente. I tifosi avranno un grande impatto sulla stagione”, spiega il terzino americano.

Lund si è aggregato ai rosa soltanto a Manchester perché impegnato in Copa America con gli USA: “La Copa America non è andata molto bene, ma dal punto di vista personale ho partecipato al mio primo torneo internazionale. Sono orgoglioso e sono sicuro che far parte del Palermo mi abbia aiutato anche in chiave nazionale. È stato un grande onore rappresentare gli Stati Uniti”.