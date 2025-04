Indagini sul mandamento mafioso della Noce

PALERMO – Fecero in tempo a fargli avere l’ultima rata del “mantenimento” riservato ai detenuti. Poi fu scarcerato per fine pena e Renzo Lo Nigro, boss della Noce, dovette iniziare ad arrangiarsi da solo. Lo avrebbe fatto tornando ad occuparsi di questioni mafiose.

Nelle scorse settimane è stato arrestato dai poliziotti della Squadra mobile. “Lo Nigro, ben lungi dal rescindere i profondi, antichi e radicati legami con Cosa nostra, accertati sino al mese di ottobre 2012, non li ha mai interrotti, nemmeno nel corso della sua detenzione – sostiene la Direzione distrettuale antimafia di Palermo – ed ha proseguito, senza soluzione di continuità, nella sua condotta partecipativa”

Arrestato nel 2012, il 26 agosto 2021 gli furono concessi i domiciliari. Nel successivo mese di aprile 2022 le microspie registrarono l’arrivo a casa sua di un incaricato per la consegna del denaro. I soldi glieli fece avere il boss Paolo Castelluccio della famiglia di Altarello di Baida.

La consegna in un posto isolato

Castelluccio era stato molto prudente. Aveva incontrato il suo emissario in un posto isolato. Temeva di essere finito sotto osservazione per via dei suoi rapporti con il boss di Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso, finito in carcere poco tempo prima. In effetti non si sbagliava visto che anche Castelluccio sarebbe stato arrestato.

Lo stipendio del boss

“Tutto bruciato, sono bruciati. Mi portò in mezzo la campagna… in via Paruta là sotto… ti fa gli auguri”, diceva l’uomo che bussò all’abitazione di Lo Nigro. Quest’ultimo sapeva bene che “tanto gli ultimi sono stati… non è che dice… non ho più bisogno di niente”. Che parlassero di soldi si capiva dalle parole successive: “Giusti sono?”; “Perché li ho contati?”; “Li ho messi in tasca e me ne sono andato”.

Gli investimenti

Nel luglio dello stesso anno Lo Nigro e famiglia fecero un viaggio in provincia di Brescia, luogo di origine della moglie. Un palermitano che vive nella città lombarda chiedeva a Lo Nigro: “Ti hanno campato quando eri là sopra?”. La risposta è chiara: “Sì sempre… cento lire a me non mi sono mancati mai… mia moglie… scaltra… scaltra… ho lasciato mille lire e mi ha fatto trovare… un milione…”.

Probabilmente il riferimento è ad alcuni investimenti in attività commerciali. Si tratta di un filone di indagini patrimoniali che prosegue dopo gli arresti.