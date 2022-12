Palermo, manifestazione a Ballarò contro il crack

Il 'comitato liberi tutti': "L'ultima vittima in ordine di tempo è Serena, giovane palermitana, la cui vita si è fermata in uno dei dormitori della città"

PALERMO – Si è svolto nel pomeriggio a piazza Brunaccini, nel quartiere palermitano di Ballarò, un sit-in del “Comitato liberi tutti” per non dimenticare Serena, l’ultima giovane vittima del crack

Prosegue la strage silenziosa di giovani uomini e donne, le cui fragilità causano un disagio esistenziale che porta alla morte a causa del loro rifugiarsi nel crack e nelle sostanze stupefacenti. Il Comitato liberi tutti si è riunito, “come promesso durante il corteo del 4 dicembre – dicono gli organizzatori -, dicendo ‘no’ all’insensibilità nei confronti di chi, come un fantasma, vive e muore accanto a noi, prigioniero dell’indifferenza della città che non vuole vedere. L’ultima vittima in ordine di tempo è Serena, giovane palermitana, la cui vita si è fermata in uno dei dormitori della città”.

La manifestazione si è svolta in piazza Brunaccini, dietro la Biblioteca comunale di Casa Professa, uno dei luoghi di spaccio del crack.