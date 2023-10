Palermo, mega discarica e percolato nel cuore del mercato di Ballarò

La segnalazione dell'associazione comitati civici. All'interno le immagini

PALERMO – Una discarica “di proporzioni mostruose” nel cuore dello storico mercato di Ballarò a Palermo. La segnalazione alla redazione arriva dall’Associazione comitati civici di Palermo che ha fotografato la situazione che permane da parecchio tempo in un capannone di piazza del Carmine, punto nevralgico di Ballarò, in cui si vendono generi alimentari a pochi metri dal fetore e dal percolato proveniente da questa mega discarica alimentata dal malcostume palermitano e su cui viene invocata una pulizia straordinaria e una adeguata vigilanza per il futuro.

“Trasmettiamo le immagini scattate il 2 ottobre a Ballarò – si legge in una nota dei Comitati civici -, esattamente nell’ormai tristemente noto capannone di piazza Carmine. Chiediamo all’amministrazione comunale come sia tollerabile una discarica del genere, di proporzioni mostruose, in un luogo dove si vendono sulle bancarelle generi alimentari freschi, come carne, pesce, frutta, verdura, esposti all’aria aperta a contatto con rifiuti di ogni genere. La sporcizia è inimmaginabile, insopportabile il fetore, con il percolato stratificato lungo il perimetro del capannone, mai entrato in funzione, nonostante i proclami. Questo luogo di profondo degrado conficcato nel cuore del mercato storico più importante di Palermo é semplicemente una vergogna per tutti noi, che non si può, né si deve tollerare un altro giorno di più”.