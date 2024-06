Il Palermo ringrazia Michele Mignani: ufficiale anche l’addio del tecnico

Dopo il ds, pure l'allenatore saluta i rosanero

PALERMO – Il nuovo ciclo del club rosanero prende sempre più forma. E per farlo si inizia dagli addii: anche Michele Mignani non farà parte del Palermo nel corso della prossima stagione di Serie B. A comunicarlo è la stessa società siciliana attraverso il proprio sito.

“Il Palermo FC comunica che Michele Mignani non sarà l’allenatore della Prima Squadra nella stagione 2024-2025. A Mignani e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior ‘in bocca al lupo’ per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Mignani era subentrato a Eugenio Corini quasi alla fine della regular season (nei primi giorni di aprile 2024). Il suo rendimento con i rosanero è di 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, tra campionato e playoff della serie cadetta. Il contratto dell’allenatore ex Bari scade comunque a giugno del 2025, ma non sarà lui a guidare i rosanero il prossimo anno.

Dopo l’ufficialità che ha riguardato il mancato rinnovo di contratto di Rinaudo come ds, adesso è arrivata anche quella che riguarda l’addio dell’allenatore. Il Palermo, però, sembra aver già individuato chi sarà il prossimo direttore sportivo e pure chi dovrà sedersi sulla panchina dei rosanero.