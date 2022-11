Monte Pellegrino, si stacca un masso: l’allarme a Palermo

Si attende il sopralluogo.

Un grosso masso si è staccato da Monte Pellegrino a Palermo ed è finito nella strada percorsa da podisti e da ciclisti che porta alle antenne televisive. Il macigno, scrive l’Ansa, è finito in mezzo alla carreggiata. Alcuni ciclisti hanno chiamato la polizia municipale, che ha transennato la zona. La strada non è transitabile. Si attende il sopralluogo dei tecnici della protezione civile e dei vigili del fuoco per verificare se ci siano altri pericoli e il rischio di crolli.