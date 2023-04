Palermo, necessaria la manutenzione stradale: chiuso il ponte Bailey

Sarà vietato il transito veicolare e per i pedoni

PALERMO – È stata disposta, con l’ordinanza numero 534, la chiusura al traffico veicolare e pedonale per lavori di manutenzione sede stradale del ponte Bailey alla Guadagna sul fiume Oreto. La chiusura sarà valida dal 18 al 21 aprile 2023.

Per tutto il periodo di intervento, si legge nell’ordinanza, la direzione tecnica del COIME, installerà in via Emanuele Paternò all’intersezione con piazza Ammiraglio e in via Guadagna all’incrocio con piazza Guadagna, apposita segnaletica temporanea.

Per gli automobilisti palermitani, quindi, si prospetta un periodo difficile visto che da oggi è scattata la chiusura del sottopassaggio di via Crispi, lato mare, con conseguente traffico congestionato. Per evitare questo l’amministrazione è corsa ai ripari e da domani sospenderà la Ztl solo in direzione via Cavour.