“Palermo, noi elettori di destra restiamo attoniti”

Chi mi conosce sa bene quali siano le mie idee politiche, e per chi non dovesse conoscermi non ho alcuna remora a professarmi un uomo di Destra e, soprattutto, un elettore di destra.

Ebbene, mutuando il sommo Poeta, ma solo per un innato senso di educazione, potrei usare questa citazione per mettere in risalto la mia (ma non solo) condizione di elettore in cerca (pirandellianamente) di candidato Sindaco da votare, ovviamente a destra.

Tra ripicche, fughe in avanti, richieste di passi indietro, promesse e sotterfugi noi elettori di destra guardiamo attoniti, e forse anche indignati, ad un gioco al massacro che vede come bersaglio la nostra Città.

Tutti pronti a farsi carico dei problemi da risolvere, ma tutti col freno a mano tirato in attesa, nel nostro tipico dialetto, che “si appatti la settanta”!

E allora, in questa Democrazia sospesa, non rimane che guardare, con sempre maggiore indifferenza ma anche compassione, ai volti sorridenti dei candidati consiglieri in pectore, ai loro slogan, ai loro sguardi rassicuranti, ammiccanti, ma dietro io, elettore disincantato, leggo anche una preoccupazione: ma chi è il mio candidato Sindaco? Devo fare stampare, finalmente, un’altra mia bella foto dove, finalmente, campeggerà il “nominato”?

Ho premesso che la citazione è frutto del mio senso innato di educazione, e non voglio venire meno a questo impegno, anche se il tempo è limitato e sta per scadere, e Palermo non merita questo, e noi elettori ancora meno