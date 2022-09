Palermo, il boss guarda in faccia il killer: le FOTO dell’agguato

Pedinato e assassinato. Caccia all'uomo per le strade del rione Zisa

PALERMO – Una sequenza di sangue e morte. Alle 8 del mattino del 30 giugno scorso Salvatore Fernandez ha ucciso a colpi di pistola il boss Giuseppe Incontrera. La violenza è esplosa in pieno giorno. Alcune telecamere di sorveglianza hanno immortalato la scena.

Dal pedinamento fino al drammatico momento in cui Incontrera si volta e vede che Fernandez lo sta inseguendo impugnando una pistola. Deve avere capito di non avere scampo. I colpi di pistola ravvicinati non gli hanno dato scampo.

Pochi giorno dopo, il 5 luglio, Fernandez si è consegnato alla stazione dei carabinieri “Palermo falde”. Ha confessato. Il suo arresto era ormai imminente. I carabinieri lo avevano già identificato, anche grazie alle immagini che Livesicilia vi mostra.

Non sarebbe stato un delitto d'impeto, ma un piano di morte pensato e messo in atto. Fernandez conosceva i movimenti del boss emergente del mandamento di Porta Nuova, freddato in via Principessa Costanza.