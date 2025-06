Palermo, Sicily By Car main partner: cambia lo sponsor sulle maglie

Il logo sarà l'unico brand sul fronte della maglia ufficiale dei rosanero

“Il Palermo FC è lieto di annunciare la partnership con Sicily by Car, che sarà il nuovo Main Partner del Club per la stagione 2025-2026“. Così il sito ufficiale del club di viale del Fante presenta il nuovo accordo con l’azienda palermitana di Tommaso Dragato.

Sicily by Car, leader tra i principali operatori nel settore dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, sarà l’unico brand presente sul fronte della maglia ufficiale del Palermo in tutti gli impegni sportivi della Prima Squadra maschile a partire da luglio 2025.

Il logo di Sicily by Car comparirà, inoltre, sul fronte delle maglie della Prima Squadra femminile e di tutte le formazioni del Settore Giovanile maschile e femminile, a conferma della volontà di costruire un progetto trasversale con uno sguardo proiettato al futuro. Una collaborazione che nasce da una visione condivisa: valorizzare l’eccellenza del territorio, dentro e fuori dal campo. “È l’inizio di un viaggio che parte dalla Sicilia, con l’ambizione di spingersi sempre più lontano, affrontando nuove sfide e superando ostacoli con determinazione e senso di appartenenza”, si legge sul sito.

“Partnership per l’amore di Palermo”

“La partnership tra Sicily by Car e il Palermo FC nasce da un comune denominatore che è l’amore verso la città. Supportare la squadra che la rappresenta, che incarna l’energia e lo spirito palermitano è un atto dovuto nei confronti di tutti coloro che ne rivendicano con fierezza il senso di appartenenza – dichiara Tommaso Dragotto, Presidente di Sicily by Car – . Sono convinto che la squadra, così come Sicily by Car, sia destinata a nuovi e ambiziosi traguardi che porteranno sempre più in alto il nome della città”.

“Siamo entusiasti di accogliere Sicily by Car al fianco del Palermo FC – afferma Giovanni Gardini, Amministratore Delegato del Palermo FC – . Condividiamo con l’azienda una vocazione internazionale e un cuore profondamente radicato nel territorio. Ciò contribuisce a sviluppare nel brand la capacità di incarnare a pieno l’identità siciliana e contemporaneamente la voglia di andare oltre ogni confine. Portare il logo di Sicily by Car sulle nostre maglie significa raccontare ai nostri tifosi e a chiunque ci guardi da ogni parte del mondo, partita dopo partita, una storia di crescita condivisa che parte da Palermo ma che guarda lontano con ambizione e orgoglio”.