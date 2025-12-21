Palermo, paura nella notte: spari in piazza Nascè, ferita una donna

È stata trasportata al pronto soccorso. Gli spari, probabilmente, partiti da un fucile

PALERMO –Si torna a sparare tra le vie di Palermo. Questa volta è successo in piazza Nasce, a pochi passi dal via La Lumia, zona piena di locali notturni. I fatti si sono verificati intorno alle 2.30 di questa notte, una donna di 33 anni è rimasta ferita ad una spalla ed è stata trasportata al pronto soccorso. La 33enne, fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Secondo alcuni testimoni, da un’auto in fuga sarebbe spuntata un’arma, probabilmente un fucile, come sembrerebbero indicare i segni lasciati dai pallini tra la spalla e il collo della vittima, da lì sarebbero partiti i colpi. Gli agenti hanno recintato la zona e stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dei fatti.

L’uomo durante la fuga ha anche investito due pedoni, per fortuna non feriti gravemente.

L’omicidio Taormina e le zone rosse

Questo è l’ennesimo episodio a Palermo. Lo scorso ottobre, nella notte tra l’11 ed il 12, fu ucciso in piazza Olivella Paolo Taormina che stava lavorando al pub di famiglia. Il giovane è stato ucciso mentre cercava di sedare una rissa all’esterno del pub di famiglia in via Spinuzza. Per l’omicidio è stato fermato e ha confessato il 28enne Gaetano Maranzano che è fuggito via subito dopo.

Subito dopo il prefetto ha istituito le zone rosse nel capoluogo. Questo per permettere maggiori controlli in determinate zone e prevenire nuovi episodi di violenza tra le vie di Palermo.

Gli altri episodi a pochi passi da piazza Nascè

La zona dove si sono verificati gli spari nella notte non è nuova ad episodi del genere. Nel dicembre del 2023, nella notte tra il 9 e il 10, in via La Lumia, si verificò una rissa e Marco Cucina, che è stato condannato a 7 anni di carcere, uscì la pistola e sparò diversi colpi di pistola in aria.

Sempre nel dicembre del 2023, davanti alla discoteca Notr3 fu ucciso, subito dopo una lite, il 22enne Lino Celesia.

La notte appena trascorsa riaccende l’allarme sicurezza in città.